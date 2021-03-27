Синицина рассказала, является ли победа на ЧМ особенной из-за преодолённых трудностей

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Россиянка Виктория Синицина, выступающая в танцах на льду в дуэте с Никитой Кацалаповым, поделилась впечатлениями от завоевания золота на чемпионате мира в Стокгольме.

«Да, действительно, было тяжёлое время, но всё позади, и сейчас мы отлично себя чувствуем, я отлично себя чувствую. Мы отлично поработали. Я настолько соскучилась по работе, по льду и соревнованиям, что с огромным наслаждением выхолила на лёд, смотрела в глаза Никите и доверяла ему и тренерам. Счастлива быть здесь и счастлива, как закончились эти соревнования. Очень рада», — заявила Синицина на пресс-конференции.

По итогам двух прокатов Синицина и Кацалапов набрали 221,17 балла (88,15 за ритмический танец и 133,02 за произвольный) и завоевали золото чемпионата мира.

По ходу сезона дуэт пропустил ряд соревнований из-за нескольких травм, а также из-за коронавируса у Синициной, который она перенесла в тяжёлой форме.

Ранее Кацалапов поделился эмоциями от завоевания золота ЧМ.

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