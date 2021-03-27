Черчесов: игроков уровня Иличича невозможно полностью выключить из игры

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о тактическом плане на игру против лидера команды Словении, Йосипа Иличича, в отборочном матче к чемпионату мира по футболу — 2022;
Черчесов: игроков уровня Иличича невозможно полностью выключить из игры
  • Reuters

«Понятно, что игроков такого уровня, как Иличич, невозможно полностью выключить. Но то, что мы задумали, сработало. А где его индивидуальный класс, он показал. Были моменты, когда сдержать его было сложно. Забил красивый мяч, великолепно исполнил. Повторюсь, тактическая модель, которую мы выбрали, сыграла свою роль», — сказал Черчесов после матча.

Йосип Иличич забил единственный мяч сборной Словении в матче, который завершился победой российской команды со счётом 2:1.

Ранее Черчесов объяснил, почему поставил Жиркова в стартовый состав на игру со Словенией.

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