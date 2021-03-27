Ягудин о выступлении Коляды: не хочется говорить о прыжках, только о целостности программы

Короткая ссылка
Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин высказался о выступлении российского фигуриста Михаила Коляды в произвольной программе на чемпионате мира 2021 года.
Ягудин о выступлении Коляды: не хочется говорить о прыжках, только о целостности программы
  • globallookpress.com

«Если ты берёшь такие серьёзные композиции, нужно быть Михаилом Колядой. С трепетом относиться к спортсменам, потому что они не только часть команды, это часть тебя, ты им сопереживаешь, прыгаешь с ними. К сожалению, падение на тройном акселе, на флипе ставят неясное ребро. Но настолько тонко он чувствует мелодию. Когда я у него спросил, как у него это получается, он ответил, что слышит музыку. Очень сложно выступать под такую классику, когда от первой до последней минуты забываешь, как дышать, настолько сконцентрирован. Миша разрушает всё моё видение классики, он погружает в неё. Это нереально талантливый многогранный спортсмен. Здесь не хочется говорить о прыжках. Только о целостности программы», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Коляда занял пятое место на чемпионате мира, набрав по сумме двух программ 272,04 балла.

Ранее сообщалось, что американец Нэйтан Чен выиграл ЧМ по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить