Объявлен состав сборной России по футболу на матч со Словенией

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Стал известен состав сборной России на матч со Словенией в рамках квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года.
Объявлен состав сборной России по футболу на матч со Словенией
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Как сообщает пресс-служба национальной команды, с первых минут на поле появятся Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов, Александр Головин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Артём Дзюба и Рифат Жемалетдинов.

Матч Россия — Словения пройдёт 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало в 17:00 мск.

Ранее Роман Павлюченко вспомнил о поражении от сборной Словении в стыковых матчах к ЧМ-2010.

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