Объявлен состав сборной России по футболу на матч со Словенией
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Как сообщает пресс-служба национальной команды, с первых минут на поле появятся Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семёнов, Георгий Джикия, Фёдор Кудряшов, Александр Головин, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Юрий Жирков, Артём Дзюба и Рифат Жемалетдинов.
Матч Россия — Словения пройдёт 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало в 17:00 мск.
Ранее Роман Павлюченко вспомнил о поражении от сборной Словении в стыковых матчах к ЧМ-2010.