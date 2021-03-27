Павлюченко вспомнил о поражении от сборной Словении в стыковых матчах к ЧМ-2010

Бывший форвард сборной России по футболу Роман Павлюченко поделился воспоминаниями о поражении от команды Словении в стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2010 года.

«Вечерами за день до игры мы обычно сидели в гостинице за чаем и кофе, общались с Гусом, слушали байки Бородюка — примерно так было и в Мариборе. Плюс перед сном я созвонился с семьёй и начал настраиваться: «Завтра надо выйти и забить». Потом уже раздули про кальяны: что мы курили, а не тренировались. В Марибор мы прилетели за день до игры. Какие расслабоны? И я вообще никогда не курил кальян. И даже если бы курил, это ни на что бы не повлияло», — цитирует Павлюченко «Чемпионат».

По его словам, ответную игру со словенцами россияне воспринимали как проходную, из-за чего, скорее всего, и произошёл провал в Мариборе. Он отметил, что установка от главного тренера Гуса Хиддинка была обычной, но игроки понимали, что они должны делать.

«В сборной же все взрослые люди, отдельных слов нам не надо. И эти взрослые люди проиграли психологически. Сразу понял, что игра не складывалась, но сделать мы ничего не могли. Почему? Не могу сказать. Сказался тот самый недонастрой и расслабленное состояние», — добавил Павлюченко.

Напомним, что в стыковых матчах к ЧМ-2010 сборная России дома победила со счётом 2:1, а в гостях уступила со счётом 0:1. Из-за правила выездного гола на мировое первенство отправилась Словения.

27 марта Россия примет Словению в Сочи на стадионе «Фишт» в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2022 года.

Ранее Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча второго тура квалификации чемпионата мира 2022 года со Словенией.