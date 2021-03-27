Джикия о матче со сборной Словении по футболу: Марибор давно позади

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Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча второго тура квалификации чемпионата мира 2022 года со Словенией.
Джикия о матче со сборной Словении по футболу: Марибор давно позади
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По его мнению, российской команде нужно поработать над качеством игры, проделать работу над ошибками, чтобы добиться положительного результата в матчах со Словенией и Словакией.

«Победа Словении над Хорватией? Мы должны отталкиваться прежде всего от своей игры и результатов. Но Хорватия — фаворит нашей группы. И то, что она проиграла, — не буду скрывать, нам на руку. Что касается реванша за поражение в стыковой игре к ЧМ-2010, конечно, знаю, что такая история была, но она произошла уже давно. Даже не помню, где я смотрел тот матч. Марибор давно позади», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Словения пройдёт 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет со Словенией в красной форме.

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