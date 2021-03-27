Джикия о матче со сборной Словении по футболу: Марибор давно позади

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча второго тура квалификации чемпионата мира 2022 года со Словенией.

По его мнению, российской команде нужно поработать над качеством игры, проделать работу над ошибками, чтобы добиться положительного результата в матчах со Словенией и Словакией.

«Победа Словении над Хорватией? Мы должны отталкиваться прежде всего от своей игры и результатов. Но Хорватия — фаворит нашей группы. И то, что она проиграла, — не буду скрывать, нам на руку. Что касается реванша за поражение в стыковой игре к ЧМ-2010, конечно, знаю, что такая история была, но она произошла уже давно. Даже не помню, где я смотрел тот матч. Марибор давно позади», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Словения пройдёт 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу сыграет со Словенией в красной форме.