Фигурист Семененко: в произвольной программе на ЧМ получилось всё, что планировал

Россиянин Евгений Семененко поделился эмоциями после своего выступления в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Рад, доволен, что всё запланировал, получилось, будем работать дальше. Над чем? Над второй оценкой, скольжением, усложнять заходы, прыжковый контент, идти вперёд», — сказал Семененко после проката.

Он также поблагодарил Марию Евстигнееву, которая шила его костюм, благодаря чему удалось лучше передать образ в программе.

Семененко получил от судей 171,59 балла за произвольную программу и набрал 258,45 балла по сумме двух прокатов.

Ранее Алексей Ягудин назвал Семененко героем чемпионата мира после его произвольной программы.