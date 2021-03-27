Фигурист Семененко: в произвольной программе на ЧМ получилось всё, что планировал

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Россиянин Евгений Семененко поделился эмоциями после своего выступления в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
Фигурист Семененко: в произвольной программе на ЧМ получилось всё, что планировал
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Рад, доволен, что всё запланировал, получилось, будем работать дальше. Над чем? Над второй оценкой, скольжением, усложнять заходы, прыжковый контент, идти вперёд», — сказал Семененко после проката.

Он также поблагодарил Марию Евстигнееву, которая шила его костюм, благодаря чему удалось лучше передать образ в программе.

Семененко получил от судей 171,59 балла за произвольную программу и набрал 258,45 балла по сумме двух прокатов.

Ранее Алексей Ягудин назвал Семененко героем чемпионата мира после его произвольной программы.

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