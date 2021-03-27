Ягудин назвал Семененко героем чемпионата мира после его произвольной программы

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин оценил выступление российского фигуриста Евгения Семененко в произвольной программе на чемпионате мира в Стокгольме.

«Я вчера всю ночь не спал, каждые полчаса просыпался от стресса. Сегодня не могу придумать никакие ложные истории. Женя вышел на свой первый чемпионат мира. Был финал Кубка России, было много вопросов по поводу того, кого послать. Но федерация приняла решение и выбрала его. Но на него давление не только из-за того, что он впервые оказался в такой стрессовой ситуации. Есть дополнительное волнение из-за того, что разыгрываются олимпийские квоты, а он вышел с таким хладнокровием», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Он отметил, что 17-летний спортсмен легко катался с первой тренировки и пронёс это состояние через обе программы.

«Женя из таких людей, которые берут шанс, когда им дают. Не знаем, как сложится его карьера дальше, но сейчас мы должны его носить на руках. Евгений герой этого ЧМ, а Мишин — настоящий стратег», — заявил Ягудин.

Семененко получил за произвольную программу от судей 171,59 балла и набрал 258,45 балла по сумме двух прокатов.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что гордится Александрой Трусовой после бронзы на ЧМ по фигурному катанию.