Плющенко заявил, что гордится Трусовой после бронзы на ЧМ по фигурному катанию

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко поздравил свою подопечную Александру Трусову с завоеванием бронзы на чемпионате мира в Стокгольме.
Плющенко заявил, что гордится Трусовой после бронзы на ЧМ по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Саша — ты боец! Единственная девочка, кто прыгнул четверные на этом чемпионате мира! Первая по произвольной программе после волнительной и очень обидной для тебя ошибки в короткой программе и 12-го места! Русская ракета, за четверными прыжками у девочек будущее фигурного катания! Я уверен, что твоя мечта сделать пять четверных в произвольной программе обязательно исполнится! Начало положено! Сильная, смелая, уникальная, горжусь тобой!» — написал Плющенко в своём Instagram.

По его словам, он намерен и дальше работать над осуществлением мечты спортсменки. Кроме того, он заявил, что гордится тем, что впервые в истории весь пьедестал заняли отечественные фигуристки, и подчеркнул, что Россия является самой сильной страной в женском одиночном катании.

Трусова, занимавшая 12-е место после короткой программы, заявила пять четверных прыжков на произвольную, но допустила падения при исполнении двух из них. Несмотря на это, судьи оценили её выступление в 152,38 балла, по сумме двух прокатов она набрала 217,20 балла, что позволило ей стать бронзовой призёркой мирового первенства.

Ранее в академии Плющенко поздравили Трусову с завоеванием бронзы на ЧМ.

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