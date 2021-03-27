В академии Плющенко поздравили Трусову с завоеванием бронзы на ЧМ

В академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко поздравили российскую фигуристку Александру Трусову с третьим местом на чемпионате мира в Стокгольме.

«Поздравляем Александру Трусову с бронзовой медалью на чемпионате мира! Боец, героически пошла на пять четверных в произвольной программе. Поднялась с двенадцатого места на пьедестал, получила малую золотую медаль за победу в произвольной программе. Поздравляем тренерский штаб академии, группу Евгения Плющенко, Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева», — говорится в сообщении в Instagram-аккаунте академии.

Трусова, занимавшая 12-е место после короткой программы, заявила пять четверных прыжков на произвольную, но допустила падения при исполнении двух из них. Несмотря на это, судьи оценили её выступление в 152,38 балла, по сумме двух прокатов она набрала 217,20 балла, что позволило стать бронзовой призёркой мирового первенства.

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