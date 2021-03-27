Джикия рассказал, как отклонил предложение «Зенита»
- РИА Новости
«Суммы, понятное дело, озвучивать не буду. Но такое предложение было. После нашего чемпионского сезона, когда была возможность меня выкупить за фиксированную сумму. Рад, что не ушёл и остался в «Спартаке». Никаких колебаний не было. Больше зарплаты в «Спартаке»? По сравнению с моим первым спартаковским контрактом — да», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».
Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. С тех пор он провёл 127 матчей в составе красно-белых, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.
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