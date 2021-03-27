Джикия рассказал, как отклонил предложение «Зенита»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как отклонил предложение петербургского «Зенита».

«Суммы, понятное дело, озвучивать не буду. Но такое предложение было. После нашего чемпионского сезона, когда была возможность меня выкупить за фиксированную сумму. Рад, что не ушёл и остался в «Спартаке». Никаких колебаний не было. Больше зарплаты в «Спартаке»? По сравнению с моим первым спартаковским контрактом — да», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. С тех пор он провёл 127 матчей в составе красно-белых, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

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