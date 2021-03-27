Джикия рассказал, как отклонил предложение «Зенита»

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал, как отклонил предложение петербургского «Зенита».
Джикия рассказал, как отклонил предложение «Зенита»
  • РИА Новости

«Суммы, понятное дело, озвучивать не буду. Но такое предложение было. После нашего чемпионского сезона, когда была возможность меня выкупить за фиксированную сумму. Рад, что не ушёл и остался в «Спартаке». Никаких колебаний не было. Больше зарплаты в «Спартаке»? По сравнению с моим первым спартаковским контрактом — да», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

Джикия выступает за «Спартак» с января 2017 года. С тех пор он провёл 127 матчей в составе красно-белых, забил четыре мяча и отдал восемь результативных передач.

Ранее полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о нападающем московского «Спартака» Квинси Промесе.

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