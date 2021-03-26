Оздоев: Промес — не Месси, в «Спартаке» игру ведут другие люди

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев поделился мнением о нападающем московского «Спартака» Квинси Промесе.

«Промес всё-таки не Месси. Не считаю, что один футболист может очень многое поменять в общекомандной игре. Вот с «Рубином» «Спартак» сыграл. Был же Промес! Моё мнение — сейчас в «Спартаке» игру ведут другие люди», — цитирует Оздоева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, на данный момент в атакующей линии красно-белых сильнейшим является Джордан Ларссон, а ударной силы добавляет форвард Александр Соболев.

«А Промес просто правильно использует свои сильные стороны. И добавляет колорита», — добавил Оздоев.

Промес перешёл в «Спартак» этой зимой из амстердамского «Аякса». До этого форвард выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, став чемпионом Российской премьер-лиги и победителем Суперкубка России. После своего возвращения 29-летний нападающий провёл четыре матча за «Спартак» и записал в свой актив два гола и две голевые передачи.

Ранее Промес назвал Доменико Тедеско идеальным тренером для «Спартака».