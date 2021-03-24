Промес назвал Тедеско идеальным тренером для «Спартака»

Короткая ссылка
Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказал мнение о главном тренере команды Доменико Тедеско.
Промес назвал Тедеско идеальным тренером для «Спартака»
  • РИА Новости

«Мы двигаемся от игры к игре и только где-то в подсознании держим, что Доменико уйдёт. Это его решение, и его нужно уважать. Мне очень нравится с ним работать, это топ-тренер. Думаю, все остальные ребята из команды скажут то же самое. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Возможно, для нас это дополнительная мотивация — своей игрой убедить его остаться. Но я не знаю, насколько это возможно. Когда я пришёл, Доменико уже объявил о своём решении», — приводит слова Промеса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что работал со многими тренерами и считает Тедеско одним из лучших.

«Доменико понимает футбол, очень силён тактически, от него исходит сумасшедшая энергетика. Он идеальный тренер для «Спартака». Повторюсь, я очень хочу, чтобы он остался. Но в итоге это будет его решение», — добавил нидерландский форвард.

35-летний немецкий специалист в декабре 2019 года объявил, что покидает «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Тедеско возглавил команду летом 2019 года, под его руководством красно-белые завершили сезон-2019/20 на седьмом месте.

Ранее Промес рассказал, что изменилось в «Спартаке» за время его отсутствия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить