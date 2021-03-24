Промес назвал Тедеско идеальным тренером для «Спартака»

Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказал мнение о главном тренере команды Доменико Тедеско.

«Мы двигаемся от игры к игре и только где-то в подсознании держим, что Доменико уйдёт. Это его решение, и его нужно уважать. Мне очень нравится с ним работать, это топ-тренер. Думаю, все остальные ребята из команды скажут то же самое. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он остался. Возможно, для нас это дополнительная мотивация — своей игрой убедить его остаться. Но я не знаю, насколько это возможно. Когда я пришёл, Доменико уже объявил о своём решении», — приводит слова Промеса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что работал со многими тренерами и считает Тедеско одним из лучших.

«Доменико понимает футбол, очень силён тактически, от него исходит сумасшедшая энергетика. Он идеальный тренер для «Спартака». Повторюсь, я очень хочу, чтобы он остался. Но в итоге это будет его решение», — добавил нидерландский форвард.

35-летний немецкий специалист в декабре 2019 года объявил, что покидает «Спартак» по окончании нынешнего сезона в связи с истечением контракта. Тедеско возглавил команду летом 2019 года, под его руководством красно-белые завершили сезон-2019/20 на седьмом месте.

Ранее Промес рассказал, что изменилось в «Спартаке» за время его отсутствия.