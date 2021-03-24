Промес рассказал, что изменилось в «Спартаке» за время его отсутствия

Нидерландский нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал, что изменилось в клубе за время его отсутствия.

«Поменялись люди — много новых лиц и в команде, и в самом клубе. Но это нормально для футбола. А остальное не так важно. Например, то, что мы теперь тренируемся рядом со стадионом, а не в Тарасовке. Главное, что фанаты остались прежними. Обожаю атмосферу на наших матчах!» — приводит слова Промеса «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что, по его мнению, владелец команды Леонид Федун не изменился.

«Для меня он остался прежним. Он был счастлив, что я вернулся в «Спартак». Я благодарен ему, что он дал мне шанс вернуться в команду. Он верит в меня, а я верю ему. Он многое делает для «Спартака», и я вижу, что он хочет построить команду, которая снова станет чемпионом», — добавил нидерландский форвард.

Промес перешёл в «Спартак» этой зимой из амстердамского «Аякса». Форвард выступал за московский клуб с 2014 по 2018 год, став чемпионом Российской премьер-лиги и победителем Суперкубка России. После своего возвращения 29-летний форвард провёл четыре матча за «Спартак» и записал в свой актив два гола и две голевые передачи.

Ранее Александр Соболев рассказал, как в команде приняли Промеса.