Соболев: Промес сразу расположил всех к себе

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Форвард московского «Спартака» Александр Соболев рассказал, как в команде приняли голландского футболиста Квинси Промеса, перешедшего из «Аякса».
Соболев: Промес сразу расположил всех к себе
  • РИА Новости

«Промес пришёл и сразу расположил всех к себе. Его только три-четыре человека застали, а здесь вроде дня ещё не общались, а такое ощущение возникло, что он уже год с нами рядом. Всегда на позитиве, матерится по-русски со знанием дела. У нас все друг с другом общаются. Атмосфера в команде — супер! У нас очень хороший коллектив, все друг друга дополняют. Промес зарядит, Джикия и Ребров «напихают», Зобнин что-то добавит, а мы с Жиго пошутим. Перед тренировками мы чуть-чуть занимаемся в зале на тренажерах. Как-то едем на стадион, а Квинси мне говорит: «Давай позитив!» — «Давай, хорошо!» Приезжаем в зал, начинаем разминку, я смотрю на него — он как-то поник. Тут уже я ему говорю: «Давай позитив!» — «Нет, нет, сейчас — ноу позитив!» Сошла улыбочка-то», — рассказал Соболев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В феврале 2021 года голландец вернулся в московский клуб.

Ранее Соболев объяснил, почему Кокорин не заиграл в «Спартаке».

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