Соболев объяснил, почему Кокорин не заиграл в «Спартаке»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев высказал мнение, почему Александру Кокорину не удалось закрепиться в составе красно-белых.

«В «Спартак» Кокорин приходил в роли звезды. Все от него ждали голов, результативных передач и хорошей игры. А тут — одна травма, потом другая. Вышел на поле не в лучшем состоянии, игра не получилась, ещё одна — тоже, а затем опять травма... Одно за другое зацепилось — и всё. К нему уже подобного доверия не было. Поэтому, наверное, и не получилось. Все теории заговоров — это ерунда. Сейчас он получил травму в «Фиорентине» — это как раз то, что у него было в «Спартаке» перед матчами с «Сочи» и «Зенитом». Рецидив. Это доказывает, что и здесь Саша не «косил», — цитирует Соболева «Спорт-Экспресс».

Александр Кокорин перешёл в «Спартак» летом 2020 года на правах свободного агента. За красно-белых он провёл десять матчей, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. В зимнее трансферное окно Кокорин перешёл в итальянскую «Фиорентину».

Ранее бывший директор «Динамо» рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина в ЦСКА.