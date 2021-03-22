Бывший директор «Динамо» рассказал о несостоявшемся переходе Кокорина в ЦСКА

Исполнительный директор подмосковных «Химок» Роман Дьяков рассказал о несостоявшемся переходе нападающего флорентийской «Фиорентины» Александра Кокорина в московский ЦСКА.

«Александр Кокорин чуть не ушёл в московский ЦСКА. По нему был предметный интерес и разговор с Леонидом Слуцким», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

Директор «Химок» рассказывает, что бывшим нападающим, а ныне тренером московского «Динамо» Андреем Ворониным интересовался «Вест Бромвич».

«Андрей сказал мне, что не хочет никуда уходить, потому что ему есть что доказывать. Он был уверен в себе», — добавил он.

Роман Дьяков работал на должности исполнительного директора «Динамо» с 2010 по 2012 год.

Ранее сообщалось, что ЦСКА согласовал назначение Олича на пост главного тренера.