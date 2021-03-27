Стерлинг выразил недоумение по поводу желания UFC дать Яну незамедлительный реванш с ним

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг недоумевает, почему экс-чемпион лиги Пётр Ян должен получить немедленный реванш с ним.

«Когда вы намеренно делаете что-то запрещённое, то в других видах спорта вас отстраняют, штрафуют и исключают из игры. Яна же награждают реваншем. Получается, что вы можете просто нарушить правила и ничего не случится. Я могу запросто выпрыгнуть из октагона — и мне ничего не будет, могу после гонга подойти толкнуть соперника — и ничего не случится. Я думаю, что если правила существует, то по каким-то причинам их необходимо соблюдать. Если же нет, то давайте забудем о них вообще», — цитирует Стерлинга BJ Penn.

Пётр Ян и Алджамейн Стерлинг встретились на турнире UFC 259. Россиянин в четвёртом раунде нанёс запрещённый удар коленом по находящемуся в партере сопернику. В результате Яна дисквалифицировали, он был лишён титула, а победа и пояс чемпиона достались американцу. После боя глава UFC Дана Уайт заявил, что лига в скором времени организует реванш между этими бойцами.

Ранее Магомедшарипов выразил мнение о том, что Ян был несправедливо лишён пояса чемпиона UFC.