Магомедшарипов считает, что Яна несправедливо лишили пояса чемпиона UFC
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«Это несправедливо. До этого много кто дрался, такие моменты бывали. Джон Джонс, например. Могли бы признать бой несостоявшимся. А так — забрали у пацана пояс. Симулировал ли Стерлинг? Не знаю, не могу сказать», — цитирует Магомедшарипова ТАСС.
На турнире UFC 259 Ян в четвёртом раунде боя нанёс запрещённый удар коленом в голову находящемуся в партере Алджамейну Стерлингу, за что был дисквалифицирован и лишён титула. Новым чемпионом был признан Стерлинг.
Ранее Ян выразил уверенность, что Стерлинг симулировал боль после того, как получил запрещённый удар коленом.