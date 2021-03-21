Магомедшарипов считает, что Яна несправедливо лишили пояса чемпиона UFC

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Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов прокомментировал дисквалификацию соотечественника Петра Яна в титульном бою за пояс чемпиона UFC в легчайшем весе с американцем Алджамейном Стерлингом.
Магомедшарипов считает, что Яна несправедливо лишили пояса чемпиона UFC
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Это несправедливо. До этого много кто дрался, такие моменты бывали. Джон Джонс, например. Могли бы признать бой несостоявшимся. А так — забрали у пацана пояс. Симулировал ли Стерлинг? Не знаю, не могу сказать», — цитирует Магомедшарипова ТАСС.

На турнире UFC 259 Ян в четвёртом раунде боя нанёс запрещённый удар коленом в голову находящемуся в партере Алджамейну Стерлингу, за что был дисквалифицирован и лишён титула. Новым чемпионом был признан Стерлинг.

Ранее Ян выразил уверенность, что Стерлинг симулировал боль после того, как получил запрещённый удар коленом.

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