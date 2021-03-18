Ян: вы видели, какой театр устроил Стерлинг после остановки боя
- © Chris Unger / Contributor
- Gettyimages.ru
«Сейчас я уже могу определённо сказать, что Стерлинг симулировал. Когда в октагоне появился доктор, то судья ему сказал: «Это был запрещённый удар, и я буду Яна дисквалифицировать». Стерлинг же сразу стал умирать ещё сильнее. Вы видели, какой театр он устроил. Еле живой, но потом сразу интервью так бодро давал, а вечером же вовсю с друзьями праздновал», — сказал Ян на пресс-конференции.
Бой россиянина со Стерлингом на турнире UFC 259 был остановлен в четвёртом раунде. Ян нанёс сопернику запрещённый удар коленом, за что был дисквалифицирован. Победителем боя был признан Стерлинг, который и забрал титул россиянина.
Ранее Ян рассказал, когда может состояться реванш со Стерлингом.