Ян: вы видели, какой театр устроил Стерлинг после остановки боя

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Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян выразил уверенность в том, что новоиспечённый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг симулировал боль после того, как получил запрещённый удар коленом от россиянина.
Ян: вы видели, какой театр устроил Стерлинг после остановки боя
  • © Chris Unger / Contributor
  • Gettyimages.ru

«Сейчас я уже могу определённо сказать, что Стерлинг симулировал. Когда в октагоне появился доктор, то судья ему сказал: «Это был запрещённый удар, и я буду Яна дисквалифицировать». Стерлинг же сразу стал умирать ещё сильнее. Вы видели, какой театр он устроил. Еле живой, но потом сразу интервью так бодро давал, а вечером же вовсю с друзьями праздновал», — сказал Ян на пресс-конференции.

Бой россиянина со Стерлингом на турнире UFC 259 был остановлен в четвёртом раунде. Ян нанёс сопернику запрещённый удар коленом, за что был дисквалифицирован. Победителем боя был признан Стерлинг, который и забрал титул россиянина.

Ранее Ян рассказал, когда может состояться реванш со Стерлингом.

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