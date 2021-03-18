Ян рассказал, когда может состояться реванш со Стерлингом

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян рассказал, когда может пройти его реванш с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американцем Алджамейном Стерлингом.

«Реванш обсуждается. Он возможен в ближайшие два-три месяца. Где-то летом или ближе к лету. Остаётся лишь ждать. Подавали ли апелляцию? Нет, смысла нет никакого», — заявил Ян на пресс-конференции.

Ян и Стерлинг встречались 7 марта в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259. Бой был остановлен в четвёртом раунде после того, как россиянин нанес сопернику запрещённый удар коленом в голову. 28-летнему россиянину присудили поражение. Он потерял свой титул, который перешёл к американцу.

Ранее Малыхин раскритиковал поведение Стерлинга после боя с Яном.