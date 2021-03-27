Дубль Овечкина и две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Нью-Джерси» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (нХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержали крупную победу над «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Дубль в матче оформил Александр Овечкин, по шайбе забросили Никлас Бэкстрём и Конор Шири.

Российский форвард Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи, оба раза ассистировав Овечкину. Его одноклубник Илья Самсонов отразил все 24 броска по своим воротам, оформив первый шатаут в сезоне. Защитник команды Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.

Защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил восьмую шайбу в восьми последних матчах НХЛ.