Дубль Овечкина и две передачи Кузнецова помогли «Вашингтону» разгромить «Нью-Джерси» в НХЛ

Короткая ссылка
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (нХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» одержали крупную победу над «Нью-Джерси Дэвилз».

Встреча, проходившая на «Кэпитал-Уан Арене» в Вашингтоне, завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

Дубль в матче оформил Александр Овечкин, по шайбе забросили Никлас Бэкстрём и Конор Шири.

Российский форвард Евгений Кузнецов отдал две результативные передачи, оба раза ассистировав Овечкину. Его одноклубник Илья Самсонов отразил все 24 броска по своим воротам, оформив первый шатаут в сезоне. Защитник команды Дмитрий Орлов не отметился результативными действиями.

Защитник «Нью-Джерси» Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Овечкин забросил восьмую шайбу в восьми последних матчах НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить