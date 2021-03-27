Овечкин забросил восьмую шайбу в восьми последних матчах НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил восьмую шайбу в восьми последних матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин забросил восьмую шайбу в восьми последних матчах НХЛ
  • Reuters

В домашнем матче с «Нью-Джерси Дэвилз» Овечкин забил на шестой минуте первого периода с передачи соотечественника Евгения Кузнецова.

Для 35-летнего форварда эта шайба стала восьмой в восьми последних матчах, при этом в игре с «Нью-Йорк Р»йнджерс» 19 марта оно оформил дубль, а в следующей же встрече команд, прошедшей 20 марта — не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на первое место по голам в среднем за матч среди игроков НХЛ, забросивших более 700 шайб.

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