Овечкин забросил восьмую шайбу в восьми последних матчах НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил восьмую шайбу в восьми последних матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В домашнем матче с «Нью-Джерси Дэвилз» Овечкин забил на шестой минуте первого периода с передачи соотечественника Евгения Кузнецова.

Для 35-летнего форварда эта шайба стала восьмой в восьми последних матчах, при этом в игре с «Нью-Йорк Р»йнджерс» 19 марта оно оформил дубль, а в следующей же встрече команд, прошедшей 20 марта — не отметился результативными действиями.

Alex Ovechkin (@ovi8) is heating up in the goals department... 👀 pic.twitter.com/PwQm0BW2Q4 — NHL (@NHL) March 26, 2021

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на первое место по голам в среднем за матч среди игроков НХЛ, забросивших более 700 шайб.