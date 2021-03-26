Моуринью рассказал, как относится к критике

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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ответил на вопрос, как он относится к критике в свой адрес.
Моуринью рассказал, как относится к критике
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«Я не думаю, что кто-либо готов обсуждать астрофизику с сотрудниками NASA, но при этом абсолютно все в мире считают, что способны говорить о футболе с одним из самых видных тренеров», — цитирует Моуринью Football Daily.

По его мнению, в этом и заключается вся прелесть футбола. Он отметил, что привык к подобному и в какой-то мере ценит это.

«Нормально к этому отношусь», — добавил Моуринью.

Ранее Моуринью извинился перед болельщиками «Тоттенхэма» после вылета из Лиги Европы от загребского «Динамо».

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