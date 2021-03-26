Мазепин — о пятничных тренировках Гран-при Бахрейна: важно накопить как можно больше опыта

Российский гонщик Haas F1 Team Никита Мазепин прокомментировал свои выступления в пятничных сессиях свободных заездов первого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.

«Первые практики — это особенный момент для меня. Один этот факт был очень позитивным. С технической точки зрения день получился довольно непростым, был очень сильный порывистый ветер. По сравнению с «Формулой-2» эти машины гораздо более эффективны в позитивном смысле, но и в негативном тоже. Порой пилотировать сложно. Сегодня трасса гораздо медленнее, чем в последний день тестов, что делало пилотаж очень тяжёлым — по крайней мере для нас. Учитывая, что в сезоне 23 гонки, нас ждут самые разные условия. Важно накопить как можно больше опыта, и сегодня, безусловно, мы это сделали», — приводит слова Мазепина пресс-служба Haas.

И в первой, и во второй тренировках Мазепин занял последнее, 20-е место.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен стал лучшим во второй практике Гран-при Бахрейна.