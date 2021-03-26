Ферстаппен стал лучшим во второй практике Гран-при Бахрейна, Мазепин — 20-й

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Нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен показал лучшее время во второй свободной практике первого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Бахрейна.
Ферстаппен стал лучшим во второй практике Гран-при Бахрейна, Мазепин — 20-й
  • Reuters

В своей лучшей попытке Ферстаппен преодолел круг по трассе «Сахир» за 1 минуту 30,847 секунды.

Второй результат показал британец Ландо Норрис из McLaren (+0,095). Третье место в итоговом протоколе сессии занял действующий семикратный чемпион «Формулы-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон (+0,235).

Российский гонщик Haas Никита Мазепин завершил первую практику с последним, 20-м результатом (+2,602). Его напарник Мик Шумахер — 18-й (+2,450).

По итогам первой практики лучшим также стал Ферстаппен. Второй результат — у финна Валлтери Боттаса из Mercedes, третий — у Норриса, а Мазепин был 20-м.

Ранее сообщалось, что в FIA пересмотрели отношение к санкциям CAS в отношении российских пилотов.

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