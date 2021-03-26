Путин поздравил Мишину и Галлямова с победой на ЧМ по фигурному катанию

Президент России Владимир Путин направил поздравление фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, ставшим победителями чемпионата мира в Стокгольме в соревнованиях спортивных пар.

«Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира в Стокгольме, продемонстрировали высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал. Открыли «золотой счёт» нашей сборной на нынешних соревнованиях. И конечно, особые слова признательности — вашим тренерам и наставникам, которые привели вас к этой красивой, убедительной победе», — говорится в поздравлении президента, опубликованном на сайте Кремля.

По итогам двух прокатов Мишина и Галлямов, которые впервые выступали на чемпионате мира, завоевали золото, набрав 227,59 балла — 75,79 за короткую и 151,80 за произвольную программы.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы стали чемпионами мира в парном катании впервые с 2013 года.