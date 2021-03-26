Российские фигуристы стали чемпионами мира в парном катании впервые с 2013 года
- РИА Новости
По итогам двух прокатов пара, дебютировавшая на чемпионатах мира, набрала 227,59 балла — 75,79 за короткую и 151,80 за произвольную программу.
Таким образом, российские фигуристы стали чемпионами мира в парном катании впервые с 2013 года.
В 2013 году победу на чемпионате мира одержали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.
Ранее сообщалось, что Россия обеспечила себе максимальную квоту в парном катании на ОИ-2022.