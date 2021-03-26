Российские фигуристы стали чемпионами мира в парном катании впервые с 2013 года

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.
Российские фигуристы стали чемпионами мира в парном катании впервые с 2013 года
  • РИА Новости

По итогам двух прокатов пара, дебютировавшая на чемпионатах мира, набрала 227,59 балла — 75,79 за короткую и 151,80 за произвольную программу.

Таким образом, российские фигуристы стали чемпионами мира в парном катании впервые с 2013 года.

В 2013 году победу на чемпионате мира одержали Татьяна Волосожар и Максим Траньков.

Ранее сообщалось, что Россия обеспечила себе максимальную квоту в парном катании на ОИ-2022.

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