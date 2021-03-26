Тарасова считает, что у Степановой и Букина остаётся шанс на медали после ритм-танца

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о шансах россиян Александры Степановой и Ивана Букина, выступающих в танцах на льду, на медали на чемпионате мира в Стокгольме.

«Канадская группа тренеров производит на меня впечатление, потому что они готовят очень технически сильные пары. Чистота исполнения имеет очень большое значение. Также в этой компании должны быть Степанова и Букин, но они ошиблись. Конечно, у них есть шансы на пьедестал. Всегда есть шансы. Нужно только поразить людей, которые судят и которые вокруг тебя. Надо показать такой танец, который ты никогда в жизни не катал», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Степанова и Букин по итогам ритмического танца занимают пятое место с результатом 83,02 балла. Произвольный танец спортсмены представят 28 марта.

Ранее Тарасова назвала ожидаемым первое место Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на ЧМ.