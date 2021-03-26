Тарасова считает, что у Степановой и Букина остаётся шанс на медали после ритм-танца

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о шансах россиян Александры Степановой и Ивана Букина, выступающих в танцах на льду, на медали на чемпионате мира в Стокгольме.
Тарасова считает, что у Степановой и Букина остаётся шанс на медали после ритм-танца
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Канадская группа тренеров производит на меня впечатление, потому что они готовят очень технически сильные пары. Чистота исполнения имеет очень большое значение. Также в этой компании должны быть Степанова и Букин, но они ошиблись. Конечно, у них есть шансы на пьедестал. Всегда есть шансы. Нужно только поразить людей, которые судят и которые вокруг тебя. Надо показать такой танец, который ты никогда в жизни не катал», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Степанова и Букин по итогам ритмического танца занимают пятое место с результатом 83,02 балла. Произвольный танец спортсмены представят 28 марта.

Ранее Тарасова назвала ожидаемым первое место Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить