Тарасова считает, что у Степановой и Букина остаётся шанс на медали после ритм-танца
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«Канадская группа тренеров производит на меня впечатление, потому что они готовят очень технически сильные пары. Чистота исполнения имеет очень большое значение. Также в этой компании должны быть Степанова и Букин, но они ошиблись. Конечно, у них есть шансы на пьедестал. Всегда есть шансы. Нужно только поразить людей, которые судят и которые вокруг тебя. Надо показать такой танец, который ты никогда в жизни не катал», — цитирует Тарасову РИА Новости.
Степанова и Букин по итогам ритмического танца занимают пятое место с результатом 83,02 балла. Произвольный танец спортсмены представят 28 марта.
Ранее Тарасова назвала ожидаемым первое место Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на ЧМ.