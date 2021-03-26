Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, одержали победу в ритм-танце на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.

© РИА Новости / Владимир Песня