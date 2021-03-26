Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию

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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, одержали победу в ритм-танце на чемпионате мира 2021 года в Стокгольме.
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Россияне выступили без ошибок и получили от судей 88,15 балла.

Второе место заняли американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью (86,05), а тройку лучших замкнули их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (85,15).

Другой российский дуэт Александра Степанова / Иван Букин расположился на пятом месте (83,02).

Произвольный танец спортсмены представят 27 марта.

Ранее Илья Авербух выразил мнение, что Синицина и Кацалапов показали на ЧМ эталон исполнения танцев.

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