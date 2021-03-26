Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ по фигурному катанию
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Россияне выступили без ошибок и получили от судей 88,15 балла.
Второе место заняли американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью (86,05), а тройку лучших замкнули их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (85,15).
Другой российский дуэт Александра Степанова / Иван Букин расположился на пятом месте (83,02).
Произвольный танец спортсмены представят 27 марта.
Ранее Илья Авербух выразил мнение, что Синицина и Кацалапов показали на ЧМ эталон исполнения танцев.