Черчесов объяснил, почему сборная России готовится к матчам отбора ЧМ-2022 в Сочи
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- РИА Новости
«Зима суровая. Когда планируем сбор, должны заранее знать, куда едем. Здесь нас всегда принимают хорошо. Тут для нас всё знакомо и комфортно. Фишт тоже знаком, поле в хорошем состоянии. Чтобы не тратить лишнее время и не стоять в пробках, решили провести предыгровую на прежнем стадионе», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед встречей.
Игра Россия — Словения пройдёт 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.
Ранее сообщалось, что сборная России показала фото окровавленного колена Фернандеса.