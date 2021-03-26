Черчесов объяснил, почему сборная России готовится к матчам отбора ЧМ-2022 в Сочи

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Главный тренер сборной России объяснил, почему национальная команда решила готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата мира в Сочи.
Черчесов объяснил, почему сборная России готовится к матчам отбора ЧМ-2022 в Сочи
  • © Артур Лебедев
  • РИА Новости

«Зима суровая. Когда планируем сбор, должны заранее знать, куда едем. Здесь нас всегда принимают хорошо. Тут для нас всё знакомо и комфортно. Фишт тоже знаком, поле в хорошем состоянии. Чтобы не тратить лишнее время и не стоять в пробках, решили провести предыгровую на прежнем стадионе», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед встречей.

Игра Россия — Словения пройдёт 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.

Ранее сообщалось, что сборная России показала фото окровавленного колена Фернандеса.

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