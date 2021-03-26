Черчесов рассказал о подготовке сборной России к матчу со Словенией

Главный тренер сборной России рассказал о подготовке к матчу второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Словении.

«Понятно, опыт у нас есть трёх игр на одном сборе. Свои выводы после того сбора сделали. После Мальты сразу прилетели в Сочи, выспались, провели восстановительную тренировку. Сегодня тоже она носила восстановительный характер. Завтра игра в пять часов. Есть несколько футболистов, участие которых в матче находится под вопросом. Решение примем немного позже», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед встречей.

Игра Россия — Словения пройдёт 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 17:00 мск.

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