Заболотный — о противостоянии с Мевлей в матче Россия — Мальта: Миха настраивается на эту игру, будет интересный матч
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«Не обсуждали предстоящий матч. Как любой нападающий, на тренировках иногда обыгрываю защитников, а иногда нет. Миха настраивается на эту игру, будет интересный матч», — сказал Заболотный на пресс-конференции перед встречей.
Игра Россия — Словения пройдёт 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.
Ранее сообщалось, что сборная России показала фото окровавленного колена Фернандеса.