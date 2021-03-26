Заболотный — о противостоянии с Мевлей в матче Россия — Мальта: Миха настраивается на эту игру, будет интересный матч

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Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился ожиданиями от противостояния со своим партнёром по «Сочи» словенским защитником Михой Мевлей в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Словении.
Заболотный — о противостоянии с Мевлей в матче Россия — Мальта: Миха настраивается на эту игру, будет интересный матч
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Не обсуждали предстоящий матч. Как любой нападающий, на тренировках иногда обыгрываю защитников, а иногда нет. Миха настраивается на эту игру, будет интересный матч», — сказал Заболотный на пресс-конференции перед встречей.

Игра Россия — Словения пройдёт 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.

Ранее сообщалось, что сборная России показала фото окровавленного колена Фернандеса.

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