Заболотный — о противостоянии с Мевлей в матче Россия — Мальта: Миха настраивается на эту игру, будет интересный матч

Нападающий сборной России Антон Заболотный поделился ожиданиями от противостояния со своим партнёром по «Сочи» словенским защитником Михой Мевлей в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Словении.

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«Не обсуждали предстоящий матч. Как любой нападающий, на тренировках иногда обыгрываю защитников, а иногда нет. Миха настраивается на эту игру, будет интересный матч», — сказал Заболотный на пресс-конференции перед встречей. Игра Россия — Словения пройдёт 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Ранее сообщалось, что сборная России показала фото окровавленного колена Фернандеса.