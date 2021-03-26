Черчесов поздравил сборную Словении с победой над Хорватией
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- РИА Новости
«Поздравляем с победой. Сюрпризом не стало. Изучаем соперника. Так получилось, что, играя с Молдавией, изучили и их, они играли со Словенией. Это компактная команда, которая играет дисциплинированно, агрессивно. Есть футболисты мирового уровня. Нас ждёт хороший соперник. Знали это изначально, сейчас тем более убедились», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед встречей.
Игра Россия — Словения пройдёт 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.
Ранее сообщалось, что сборная России показала фото окровавленного колена Фернандеса.