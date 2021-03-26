Москвина рассказала, как решилась поставить программу под We Are the Champions

Тренер по фигурному катанию Татьяна Москвина рассказала, как решилась поставить программу своим ученикам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову под известный хит группы Queen We Are the Champions.

«Я точно так же, как и вы, понимала, что это не просто нахальство, а откровенная наглость, совершенно мне не свойственная к тому же. А потом вдруг подумала: «Тамара, тебе 80 лет. Ну можно хотя бы раз в жизни позволить себе быть наглой?!» Вот и взяла музыку Queen, только без слов.

А потом почувствовала, что в таком виде она не производит того впечатления, которое мне хотелось бы получить: в ней не ощущается настоящего подъёма, ярких красок. Вот я и решила наглеть дальше: вернула вокал.

Не скажу, что чувствовала себя комфортно при этом. Постоянно ждала упрёков, что неприлично брать такую композицию для дебютантов, которые ещё ничего в своей жизни не выиграли. В итоге решила, что это вообще не должно меня волновать. Раз уж мы сделали первый шаг к тому, чтобы быть наглыми, нужно было идти до конца», — сказала Москвина RT.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, ученики Москвиной, выиграли золотые медали, а Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу.

Ранее Москвина прокомментировала золото Мишиной и Галлямова в соревнованиях пар на ЧМ.