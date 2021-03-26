Волосожар: надеюсь, следующих золотых медалей нам не придётся ждать восемь лет

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар прокомментировала результаты российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

«Мы все ждали это золото восемь лет! Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами мира в парном катании! Последний раз золотые медали в этом виде мы выигрывали в 2013 году — их как раз привезли мы с Максимом Траньковым. И удивительно, но тогда это тоже случилось спустя восемь лет после победы Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. Надеюсь, следующих золотых медалей нам не придётся ждать снова восемь лет», — написала Волосожар в своём Instagram.

Также фигуристка поддержала Евгению Тарасову и Владимира Морозова: «Ребята, вы очень крутые, и я уверена, что ваши медали ещё ждут вас!»

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу. Серебро получили Вэньцзин Суй и Хань Цун из Китая.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов удивлены своей победой на чемпионате мира.