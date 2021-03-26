Уткин считает, что сборная России играла с Мальтой по схеме 8—1—1

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал победу сборной России в матче первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Мальты.

«Хотелось бы сосредоточиться на содержании игры, хотя бы на её тактическом построении. Как его изображать? Было изображено 4—3—3. У вас сложилось впечатление, что сборная России играла в три нападающих? Может, это потому, что одним нападающим был Далер Кузяев, а другим — Алексей Ионов», — сказал Уткин на видео на своём YouTube-канале.

Журналист отмечает, что с мячом сборная России располагалась на поле по схеме 4—3—3, но мяч терялся — и в этом был весь смысл использования в качестве вингеров Кузяева и Ионова.

«Они немедленно опускались глубже — и получалась та самая прекрасная схема: две линии по четыре футболиста — полузащита и защита, выше них Александр Головин — свободный художник, а ещё выше — Артём Дзюба, потому что, чтобы быть свободным художником, нужно, чтобы всегда был хотя бы один гарантированный пас вперёд. Давайте назовём это 8—1—1. Это тоже будет вполне корректным изображением. В конце концов, без мяча сборная России провела несущественно меньше времени, чем с мячом», — добавил он.

Встреча проходила на стадионе «Та-Кали» в одноимённом городе на Мальте и завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной России.

27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи сборная России сыграет с национальной командой Словении.

Ранее сообщалось, что сборная России вернулась в Сочи после победы над Мальтой.