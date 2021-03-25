Сборная России вернулась в Сочи после победы над Мальтой

Сборная России прилетела в Сочи после матча первого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Мальты.

«Вернулись в Сочи! Спасибо за поддержку», — говорится в сообщении сборной России в Twitter.

Вернулись в Сочи! Спасибо за поддержку 👍🇷🇺 pic.twitter.com/rzYyNirpAE — Сборная России (@TeamRussia) March 25, 2021

Встреча проходила на стадионе «Та-Кали» в одноимённом городе на Мальте и завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной России.

27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи сборная России сыграет с национальной командой Словении.

Ранее сообщалось, что сборная России показала фото окровавленного колена Фернандеса.