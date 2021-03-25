Сборная России вернулась в Сочи после победы над Мальтой
- РИА Новости
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«Вернулись в Сочи! Спасибо за поддержку», — говорится в сообщении сборной России в Twitter.
Вернулись в Сочи! Спасибо за поддержку 👍🇷🇺 pic.twitter.com/rzYyNirpAE— Сборная России (@TeamRussia) March 25, 2021
Встреча проходила на стадионе «Та-Кали» в одноимённом городе на Мальте и завершилась со счётом 3:1 в пользу сборной России.
27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи сборная России сыграет с национальной командой Словении.
Ранее сообщалось, что сборная России показала фото окровавленного колена Фернандеса.