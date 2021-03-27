Тренер дал рекомендации по возобновлению пробежек после окончания зимы

Тренер Бегового сообщества Павел Кондрашёв рассказал в беседе с RT, как возвращаться к беговым тренировкам после длительного перерыва.

«Перерыв в занятиях спортом может случиться с каждым. Это может быть связано с травмами, сменой места жительства, режима работы или спортивных интересов. Многие бегуны предпочитают бегать только в тёплое время года, когда погода и сухой асфальт располагают к комфортной пробежке», — отметил тренер.

Специалист подчеркнул, что выходить из «зимней спячки» нужно медленно, плавно и осознанно. Необходимо посетить врача и ни в коем случае не торопиться начинать бегать на длинные дистанции.

«Подходите к процессу с удовольствием, чтобы избежать травм и выгорания. Если погода ещё не располагает к пробежкам, отличной альтернативной станут тренировки дома. Это может быть как элементарное ОФП, так и занятия на тренажёрах (например, велосипеде), упражнения на прыгалках и т. п. Простые, но эффективные упражнения приведут ваши мышцы в тонус», — добавил Кондрашёв.

Он также отметил необходимость одеваться по погоде, в случае если тренировка всё же проходит на улице, и добавил, что при подборе экипировки для пробежки лучше всего руководствоваться правилом: «Одевайтесь так, будто на улице на десять градусов теплее».

«Начните с лёгкой пробежки (около 1 км) и дома сделайте хорошую растяжку и ОФП. Постепенно увеличивайте объёмы пробежек, наращивая километраж (например, можно бег чередовать с шагом или сделать расчленённую пробежку: 1 км бежим, отдыхаем пять минут, растягиваемся, далее бежим ещё 1 км)», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, важно уделять особое внимание режиму питания, включать в рацион побольше зелени, овощей и фруктов, исключить жареное, фастфуд, алкоголь.

Ранее тренер рассказал, как нужно заниматься бегом в межсезонье.