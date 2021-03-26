Матч Албания — Англия под угрозой срыва

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В Федерации футбола Албании (ФФА) сообщили о возможной отмене матча второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года Албания — Англия.
Матч Албания — Англия под угрозой срыва
  • РИА Новости

«Сегодня в ФФА пришло письмо из управления полиции Тираны, в котором говорится, что местные правоохранительные структуры не гарантируют обеспечение мер безопасности до, во время и после матча Албания — Англия. Отмена встречи имела бы катастрофические последствия для имиджа страны, национальной сборной и для албанского футбола в целом», — говорится в заявлении на сайте ФФА.

Встреча Албания — Англия должна состояться 28 марта 2021 года на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране. Начало игры — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная России вернулась в Сочи после победы над Мальтой.

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