Матч Албания — Англия под угрозой срыва
- РИА Новости
«Сегодня в ФФА пришло письмо из управления полиции Тираны, в котором говорится, что местные правоохранительные структуры не гарантируют обеспечение мер безопасности до, во время и после матча Албания — Англия. Отмена встречи имела бы катастрофические последствия для имиджа страны, национальной сборной и для албанского футбола в целом», — говорится в заявлении на сайте ФФА.
Встреча Албания — Англия должна состояться 28 марта 2021 года на стадионе «Арена Комбетаре» в Тиране. Начало игры — в 19:00 мск.
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