Траньков оценил выступление Тарасовой и Морозова в соревнованиях пар на ЧМ

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Тренер по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал результат своих подопечных Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в шведском Стокгольме.
Траньков оценил выступление Тарасовой и Морозова в соревнованиях пар на ЧМ
  • globallookpress.com
  • © Maxim Thore

«В этом сезоне Евгения Тарасова не давала нам повода усомниться, и здесь на разминках и тренировках всё было хорошо, а что происходит во время проката, пока непонятно никому, надо разбираться», — приводит слова Транькова ТАСС.

По мнению тренера, Тарасовой нужно разобраться в себе.

«С одной стороны, если бы мы завоевали хоть какую медаль, я мог бы быть доволен, но остаться с деревянной — счастье невеликое», — добавил он.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу. Серебро получили Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая. Тарасова и Морозов заняли четвёртое место.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов удивлены своей победой на чемпионате мира.

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