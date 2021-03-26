Траньков поздравил Мишину и Галлямова с победой в соревнованиях пар на ЧМ

Тренер по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал результаты российских фигуристов в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме.

«Спустя восемь лет золото в парном катании снова в России! Это главное! А когда-то мы с Татьяной Волосожар спустя восемь лет после Тотьмяниной — Маринина привозили победу. Круговорот. Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вы бомба, и корона ваша по праву. Остальным же остаётся продолжать работать. Артур Минчук, пупсик, я очень горжусь тобой и ценю, что ты мой друг!» — написала Траньков в Instagram.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали. Их соотечественники Александра Бойкова и Дмитрий Козловский завоевали бронзу. Серебро получили Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов удивлены своей победой на чемпионате мира.