«Лейкерс» без Леброна уступили «Сиксерс» в матче НБА
Команда «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
- Reuters
- © Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 109:101.
Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс пропускал игру из-за травмы.
Ранее сообщалось, что «Бруклин» без Хардена проиграл «Юте» в матче НБА.
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