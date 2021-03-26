«Лейкерс» без Леброна уступили «Сиксерс» в матче НБА

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Команда «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» без Леброна уступили «Сиксерс» в матче НБА
  • Reuters
  • © Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 109:101.

Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс пропускал игру из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» без Хардена проиграл «Юте» в матче НБА.

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