«Лейкерс» без Леброна уступили «Сиксерс» в матче НБА

Команда «Филадельфия Сиксерс» одержала победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 109:101.

Нападающий «Лейкерс» Леброн Джеймс пропускал игру из-за травмы.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» без Хардена проиграл «Юте» в матче НБА.