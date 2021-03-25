«Бруклин» без Хардена проиграл «Юте» в матче НБА

«Юта Джаз» одержала победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Вивинт Смарт Хоум Арена» в Солт-Лейк-Сити и завершилась со счётом 118:88.

Лучшую результативность в игре показал защитник «Юты» Донован Митчелл, набрав 27 очков.

Защитник «Бруклина» Джеймс Харден участия в матче не принимал.

Также в НБА прошло ещё десять встреч: «Индиана Пейсерс» — «Детройт Пистонс» (116:111), «Милуоки Бакс» — «Бостон Селтикс» (121:119), «Торонто Рэпторс» — «Денвер Наггетс» (135:111), «Миннесота Тимбервулвз» — «Даллас Маверикс» (108:128), «Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз» (112:111), «Хьюстон Рокетс» — «Шарлотт Хорнетс» (97:122), «Чикаого Буллз» — «Кливленд Кавальерс» (94:103), «Сан-Антонио Кингз» — «Атланта Хоукс» (110:108).

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» без Джеймса потерпел третье подряд поражение в НБА, уступив «Нью-Орлеану».