Ассист Сергачёва не спас «Тампу» от поражения в матче с «Далласом»
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Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:3.
В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Миро Хейсканен, Джо Павелски, Джейсон Робертсон и Роопе Хинц. В составе «Тампы» — Янни Гурд, Алекс Киллорн и Ондржей Палат.
На счету российского защитника «Лайтнинг» Михаила Сергачёва результативная передача.
Ранее сообщалось, что «Питтсбург» без Малкина разгромил «Баффало» в матче НХЛ.