Ассист Сергачёва не спас «Тампу» от поражения в матче с «Далласом»

«Даллас Старз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Миро Хейсканен, Джо Павелски, Джейсон Робертсон и Роопе Хинц. В составе «Тампы» — Янни Гурд, Алекс Киллорн и Ондржей Палат.

На счету российского защитника «Лайтнинг» Михаила Сергачёва результативная передача.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» без Малкина разгромил «Баффало» в матче НХЛ.