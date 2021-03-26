Ассист Сергачёва не спас «Тампу» от поражения в матче с «Далласом»

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«Даллас Старз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ассист Сергачёва не спас «Тампу» от поражения в матче с «Далласом»
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Далласа» заброшенными шайбами отметились Миро Хейсканен, Джо Павелски, Джейсон Робертсон и Роопе Хинц. В составе «Тампы» — Янни Гурд, Алекс Киллорн и Ондржей Палат.

На счету российского защитника «Лайтнинг» Михаила Сергачёва результативная передача.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» без Малкина разгромил «Баффало» в матче НХЛ.

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