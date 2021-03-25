«Питтсбург» без Малкина разгромил «Баффало» в матче НХЛ

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«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2.

В составе «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Эван Родригес, Крис Летанг, Джон Марино, Зак Астон-Риз и Сидни Кросби. В составе «Баффало» — Расмус Далин и Виктор Олофссон.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин пропустил игру из-за травмы.

Ранее сообщалось, что передача Капризова помогла «Миннесоте» победить «Анахайм» в матче НХЛ.

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