Ассист Свечникова помог «Каролине» победить «Коламбус»

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«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ассист Свечникова помог «Каролине» победить «Коламбус»
  • Reuters
  • © Russell LaBounty-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт, Мартин Нечас, Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо. В составе «Коламбуса» — Зак Веренски, Кэм Аткинсон и Оливер Бьёркстранд.

На счету российского нападающего «Харрикейнз» Андрей Свечникова результативная передача.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» без Малкина разгромил «Баффало» в матче НХЛ.

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