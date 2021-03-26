Ассист Свечникова помог «Каролине» победить «Коламбус»

«Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Седрик Пакетт, Мартин Нечас, Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо. В составе «Коламбуса» — Зак Веренски, Кэм Аткинсон и Оливер Бьёркстранд.

На счету российского нападающего «Харрикейнз» Андрей Свечникова результативная передача.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» без Малкина разгромил «Баффало» в матче НХЛ.