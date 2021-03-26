Дубль Бучневича и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» разгромить «Флайерз»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 8:3.

В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Павел Бучневич (2), Райан Строум, Мика Зибанеджад (3), К'Андре Миллер и Филип Хитил. В составе «Филадельфии» — Клод Жиру, Кевин Хейз и Шон Кутюрье.

На счету российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина результативная передача.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» без Малкина разгромил «Баффало» в матче НХЛ.