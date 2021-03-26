Голы Кузнецова, Овечкина и Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голы Кузнецова, Овечкина и Орлова принесли «Вашингтону» победу над «Нью-Джерси»
  • Reuters
  • © Scott Taetsch-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 4:3.

В составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметились российский защитник Дмитрий Орлов, а также российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов (2). В составе «Нью-Джерси» — Ник Меркли, Майлз Вуд и Йеспер Братт.

На счету Овечкина также результативная передача.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» без Малкина разгромил «Баффало» в матче НХЛ.

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