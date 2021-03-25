Поветкин заявил, что не думает о том, чтобы обязательно нокаутировать Уайта во второй раз

Российский боксёр-тяжеловес Александр Поветкин поделился ожиданиями от второго поединка с британцем Диллианом Уайтом.

«Я о прошлом бое вообще не задумываюсь, потому что я уверен, что в этом бою Диллиан будет лучше, я буду предусмотрительнее, лучше будет у меня защита. Так что я уже забыл про тот бой, что был. Я думаю о том бое, который будет», — приводит слова Поветкина пресс-служба промоутерской компании «Мир Бокса».

Он отметил, что также на задумывается о том, чтобы обязательно завершить и второй бой победой нокаутом.

«Я всегда выхожу на бой выигрывать. Мне нет разницы с кем боксировать и как, я всегда выхожу за победой. И больше я ни о чём не думаю», — добавил россиянин.

Первый бой Поветкина и Уайта, прошедший в августе, завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде. Поветкин тогда завоевал титул временного чемпиона WBC в тяжёлом весе.

Второй бой был запланирован на 21 ноября, однако дважды переносился из-за выявленной у россиянина коронавирусной инфекции. В итоге он пройдёт 27 марта в Гибралтаре.

Ранее сообщалось, что Поветкин и Уайт провели дуэль взглядов перед реваншем.